Trestegsmunstycke, 033

Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Smidig spoljustering. För högtryckstvättar med injektor. Lågtrycksflatstråle för uppsugning och applicering av rengöringsmedel.

Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Robust, hållbar och igensättningsfri. Ställ om mellan högtryckspunktstråle (0°), högtrycksflatstråle (25°) och lågtrycksflatstråle (40°). För högtryckstvättar med injektor. Lågtrycksflatstråle för uppsugning och applicering av rengöringsmedel.

Specifikationer

Tekniska data

Max. tryck (bar) 300
Munstycksstorlek ( ) 33
Temperatur (°C) Max. 80
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Kompatibla maskiner
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