Trestegsmunstycke, 033
Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Smidig spoljustering. För högtryckstvättar med injektor. Lågtrycksflatstråle för uppsugning och applicering av rengöringsmedel.
Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Robust, hållbar och igensättningsfri. Ställ om mellan högtryckspunktstråle (0°), högtrycksflatstråle (25°) och lågtrycksflatstråle (40°). För högtryckstvättar med injektor. Lågtrycksflatstråle för uppsugning och applicering av rengöringsmedel.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|300
|Munstycksstorlek ( )
|33
|Temperatur (°C)
|Max. 80
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3