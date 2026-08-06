Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Robust, hållbar och igensättningsfri. Ställ om mellan högtryckspunktstråle (0°), högtrycksflatstråle (25°) och lågtrycksflatstråle (40°). För högtryckstvättar med injektor. Lågtrycksflatstråle för uppsugning och applicering av rengöringsmedel.