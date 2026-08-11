Trestegsmunstycke, 040
Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Smidig spoljustering. Lågtrycksflatstrålen är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för maskiner med injektor.
Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Robust, hållbar och igensättningsfri. Smidigt val mellan högtryckspunktstråle (0°), högtrycksflatstråle (25°) och lågtrycksflatstråle (40°). Lågtrycksflatstrålen är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för maskiner med injektor.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|300
|Munstycksstorlek ( )
|40
|Temperatur (°C)
|Max. 80
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3