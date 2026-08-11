Trestegsmunstycke, 040

Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Smidig spoljustering. Lågtrycksflatstrålen är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för maskiner med injektor.

Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Robust, hållbar och igensättningsfri. Smidigt val mellan högtryckspunktstråle (0°), högtrycksflatstråle (25°) och lågtrycksflatstråle (40°). Lågtrycksflatstrålen är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för maskiner med injektor.

Specifikationer

Tekniska data

Max. tryck (bar) 300
Munstycksstorlek ( ) 40
Temperatur (°C) Max. 80
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter