Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Robust, hållbar och igensättningsfri. Smidigt val mellan högtryckspunktstråle (0°), högtrycksflatstråle (25°) och lågtrycksflatstråle (40°). Lågtrycksflatstrålen är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för maskiner med injektor.