Trestegsmunstycke, 040

Snabb och bekväm omkoppling genom att munstycket vrids. Tre funktioner innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga.