Trestegsmunstycke, 050
Snabb och bekväm omkoppling genom att munstycket vrids. Tre funktioner innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga.
Snabb och bekväm omkoppling genom att munstycket vrids. Tre funktioner innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga.
Specifikationer
Tekniska data
|Munstycksstorlek ( )
|50
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5