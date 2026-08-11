Inga fler leriga tassar – tvättborsten för husdjur som är ett tillval för alla OC 3-produkter rengör snabbt, noggrant och skonsamt. Perfekt efter att ha varit ute med hunden i dåligt väder – innan du sätter dig i bilen eller när du kommer hem. Oavsett om du bara tvättar ditt husdjurs leriga tassar eller rengör deras päls, gör de flexibla silikondubbarna inte bara borsten bekväm för ditt husdjur, utan de tar också bort orenheter på ett särskilt effektivt sätt. För att använda borsten ansluter du den direkt till spolhandtaget på OC 3. När du trycker på avtryckaren, flödar vatten genom borsten. Kombinationen av den skonsamma lågtrycksspolingen (jämförbar med strålen från en kran) och den mekaniska effekten av dubbarna ger en enastående rengöringseffekt, samt en massageeffekt som många husdjur kommer uppskatta. Smutsen lossas och sköljs sedan av direkt. Vatten används i mycket sparsamma mängder, vilket skyddar batteriet och gör att det kan användas under tillräckligt lång tid.