Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock
Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredestvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.
Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. Har du gammalt handtag får du ha adapter emellan eller ta art nr 4760-2450. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck. För underredestvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.
Specifikationer
Tekniska data
|Längd (mm)
|700
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1
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