Upholstery nozzle WD/SE

Egenskaper och fördelar
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Antal (Del(ar)) 1
Nominell standardbredd (DN) (mm) 35
Arbetsbredd (mm) 117
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 110 x 117 x 52
Användningsområden
  • Bagagelucka
  • Baksätet
  • Bilsäten
  • Fotutrymmen
  • Golvmattor
  • Klädsel/stoppning
  • Stoppade möbler
  • Madrasser