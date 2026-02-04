Upholstery nozzle WD/SE
Egenskaper och fördelar
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Arbetsbredd (mm)
|117
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|110 x 117 x 52
Kompatibla maskiner
Användningsområden
- Bagagelucka
- Baksätet
- Bilsäten
- Fotutrymmen
- Golvmattor
- Klädsel/stoppning
- Stoppade möbler
- Madrasser