Utbytbar Home & Garden borste till WB 100 & WB 120
För grundlig rengöring av tåliga ytor runt hemmet: Det utbytbara tillbehöret Home & Garden för den roterande tvättborsten.
De svarta borsten på det utbytbara tvättborsttillbehöret Home & Garden är tåligare än de transparenta borsten på det utbytbara tillbehöret Universal vilket gör det lättare att avlägsna envis smuts. Perfekt för rengöring av tåliga ytor som sten, metall eller plast med den roterande tvättborsten. Tillbehöret är kompatibelt med den roterande tvättborsten WB 120 och den tidigare borstmodellen, WB 100.
Egenskaper och fördelar
Kraftiga svarta borst
- Enkel rengöring av envis smuts.
För ytor runt hemmet
- Perfekt för rengöring av tåliga ytor som sten, metall och plast.
Extra tillbehör
- Mer flexibilitet för den roterande tvättborsten.
Kompatibilitet
- Kan användas med den roterande tvättborsten WB 120 och den tidigare borstmodellen, WB 100.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Användningsområden
- Garagedörrar
- Persienner/jalusier