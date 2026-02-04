De svarta borsten på det utbytbara tvättborsttillbehöret Home & Garden är tåligare än de transparenta borsten på det utbytbara tillbehöret Universal vilket gör det lättare att avlägsna envis smuts. Perfekt för rengöring av tåliga ytor som sten, metall eller plast med den roterande tvättborsten. Tillbehöret är kompatibelt med den roterande tvättborsten WB 120 och den tidigare borstmodellen, WB 100.