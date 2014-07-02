Vaccuumkopp för att fästa slang FRV
Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30
Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
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