Vaccuumkopp för att fästa slang FRV

Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30

Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
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