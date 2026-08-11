Väggfästet ger större flexibilitet vid installationen av RTK-antennen. Allt du behöver göra är att sätta in antennhuvudet i fästet och sedan fästa det på en vägg med de medföljande skruvarna och pluggarna. En fri sikt på 100° mot himlen måste säkerställas. Det kan monteras på väggar utan takutsprång, på balkonger, på garage och liknande.