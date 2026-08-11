Väggfäste till RCX

Enkel montering av RTK-antennen på ytterväggar. Setet inkluderar fäste, skruvar och pluggar.

Väggfästet ger större flexibilitet vid installationen av RTK-antennen. Allt du behöver göra är att sätta in antennhuvudet i fästet och sedan fästa det på en vägg med de medföljande skruvarna och pluggarna. En fri sikt på 100° mot himlen måste säkerställas. Det kan monteras på väggar utan takutsprång, på balkonger, på garage och liknande.

Egenskaper och fördelar
Säkert fäste
  • RTK-antennen kan monteras fast och säkert på ytterväggar med hjälp av fästet och de fyra medföljande skruvarna och pluggarna.
Flexibel montering
  • Väggfästet öppnar upp många möjligheter för montering på väggar, balkonger, garage med mera.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Mått (L × B × H) (mm) 205 x 175 x 95
Kompatibla maskiner
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