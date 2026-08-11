Väggfäste till RCX
Enkel montering av RTK-antennen på ytterväggar. Setet inkluderar fäste, skruvar och pluggar.
Väggfästet ger större flexibilitet vid installationen av RTK-antennen. Allt du behöver göra är att sätta in antennhuvudet i fästet och sedan fästa det på en vägg med de medföljande skruvarna och pluggarna. En fri sikt på 100° mot himlen måste säkerställas. Det kan monteras på väggar utan takutsprång, på balkonger, på garage och liknande.
Egenskaper och fördelar
Säkert fäste
- RTK-antennen kan monteras fast och säkert på ytterväggar med hjälp av fästet och de fyra medföljande skruvarna och pluggarna.
Flexibel montering
- Väggfästet öppnar upp många möjligheter för montering på väggar, balkonger, garage med mera.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|205 x 175 x 95