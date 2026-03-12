Vario vinkelled

Med en 180° vinklingsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.

Egenskaper och fördelar
Justerbar led i 180 grader
  • Gör svåra jobb lätta
Vario-led
  • Enkel rengöring av svåråtkomliga ytor, exempelvis rännor och undersidan av fordon.
Kan roteras flexibelt 180°
  • Bättre räckvidd för större flexibilitet
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 214 x 47 x 84

För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)

Användningsområden
  • Persienner/jalusier
  • Uterum
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Fordon