Ingen vattenanslutning? Inga problem! Vattentanken på 12 liter ser till att vatten alltid finns tillgängligt överallt där rengöring behövs – påparkeringen efter en mountainbike-tur eller bara på olika platser i hemmet utan behovet av att ansluta vattenförsörjning. Vagnens design, med stora hjul och utdragbart teleskophandtag, gör vattentanken till det perfekta tillskottet till den batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18, som säljs separat. Vattenvagnens portabla bas gör det enkelt och ergonomiskt att ta sig från punkt A till punkt B. Vattentanken kan fyllas på hemma och sedan transporteras i bilen. Du behöver inte oroa dig för läckage tack vare skruvlocket.