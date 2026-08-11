Vattenvagn KMB 6
Vattenvagnen på 12 liter har en vattentank och en bärbar bas och är det perfekta tillskottet till den batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18, vilken kan köpas separat.
Ingen vattenanslutning? Inga problem! Vattentanken på 12 liter ser till att vatten alltid finns tillgängligt överallt där rengöring behövs – påparkeringen efter en mountainbike-tur eller bara på olika platser i hemmet utan behovet av att ansluta vattenförsörjning. Vagnens design, med stora hjul och utdragbart teleskophandtag, gör vattentanken till det perfekta tillskottet till den batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18, som säljs separat. Vattenvagnens portabla bas gör det enkelt och ergonomiskt att ta sig från punkt A till punkt B. Vattentanken kan fyllas på hemma och sedan transporteras i bilen. Du behöver inte oroa dig för läckage tack vare skruvlocket.
Egenskaper och fördelar
Självförsörjande och mobil rengöring
- Vattenvagnen på 12 liter möjliggör rengöring när som helst, var som helst, även utan en vattenanslutning.
- En tank räcker för att rengöra tre till fem hårt smutsade cyklar eller flera stora föremål som trädgårdsstolar och campingstolar.
- Vattentanken kan enkelt fyllas hemma. Läckagesäker design tack vare skruvlocket.
Ultraportabel med stora hjul och ergonomisk handtagshöjd
- Stora hjul gör att det är säkert och praktiskt att förflytta vagnen från punkt A till punkt B, oavsett om det är på ojämn mark och trädgårdsgångar eller uppför trappor och över terrasser.
- Teleskophandtaget i aluminium kan dras ut för att möjliggöra enkel transport och sedan fällas ihop för att spara utrymme vid förvaring.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|3,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|306 x 322 x 586