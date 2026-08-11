Vattenvagn KMB 6

Vattenvagnen på 12 liter har en vattentank och en bärbar bas och är det perfekta tillskottet till den batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18, vilken kan köpas separat.

Ingen vattenanslutning? Inga problem! Vattentanken på 12 liter ser till att vatten alltid finns tillgängligt överallt där rengöring behövs – påparkeringen efter en mountainbike-tur eller bara på olika platser i hemmet utan behovet av att ansluta vattenförsörjning. Vagnens design, med stora hjul och utdragbart teleskophandtag, gör vattentanken till det perfekta tillskottet till den batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18, som säljs separat. Vattenvagnens portabla bas gör det enkelt och ergonomiskt att ta sig från punkt A till punkt B. Vattentanken kan fyllas på hemma och sedan transporteras i bilen. Du behöver inte oroa dig för läckage tack vare skruvlocket.

Egenskaper och fördelar
Självförsörjande och mobil rengöring
  • Vattenvagnen på 12 liter möjliggör rengöring när som helst, var som helst, även utan en vattenanslutning.
  • En tank räcker för att rengöra tre till fem hårt smutsade cyklar eller flera stora föremål som trädgårdsstolar och campingstolar.
  • Vattentanken kan enkelt fyllas hemma. Läckagesäker design tack vare skruvlocket.
Ultraportabel med stora hjul och ergonomisk handtagshöjd
  • Stora hjul gör att det är säkert och praktiskt att förflytta vagnen från punkt A till punkt B, oavsett om det är på ojämn mark och trädgårdsgångar eller uppför trappor och över terrasser.
  • Teleskophandtaget i aluminium kan dras ut för att möjliggöra enkel transport och sedan fällas ihop för att spara utrymme vid förvaring.
Specifikationer

Tekniska data

Färg antracit
Vikt (kg) 3,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 4,3
Mått (L × B × H) (mm) 306 x 322 x 586
Kompatibla maskiner
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