Vinkel Vario munstycke, 050

På ett vinkelvariomunstycke gör du egen inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga.

På ett vinkelvariomunstycke gör du egen inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga dvs. ej direkt kompatibel med EASY!Lock.

Specifikationer

Tekniska data

Munstycksstorlek ( ) 50
Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3