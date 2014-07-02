Vinkel Vario munstycke, 050
På ett vinkelvariomunstycke gör du egen inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga.
På ett vinkelvariomunstycke gör du egen inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga dvs. ej direkt kompatibel med EASY!Lock.
Specifikationer
Tekniska data
|Munstycksstorlek ( )
|50
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3