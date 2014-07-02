VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K2 - K4

Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K4.

Justerbar led 360 grader och steglös tryckreglering. Idealisk för att nå svåråtkomliga ytor. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K4.

Egenskaper och fördelar
Steglöst ställbar
  • Justerbar tvättkraft.
Tidsbesparande
  • Kräver inget byte av spolrör.
Flexibel led
  • Ställbar led 360 grader
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 166 x 42 x 62
Användningsområden
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Rengöring av hjulhus.
  • Blomsterbäddar
  • Soptunnor