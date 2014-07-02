VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K2 - K4
Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K4.
Justerbar led 360 grader och steglös tryckreglering. Idealisk för att nå svåråtkomliga ytor. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K4.
Egenskaper och fördelar
Steglöst ställbar
- Justerbar tvättkraft.
Tidsbesparande
- Kräver inget byte av spolrör.
Flexibel led
- Ställbar led 360 grader
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|166 x 42 x 62
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Rengöring av hjulhus.
- Blomsterbäddar
- Soptunnor