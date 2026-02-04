VP 180
Egenskaper och fördelar
Tidsbesparande
- Kräver inget byte av spolrör.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|449 x 43 x 43
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Mindre fasader
- Trädgårds- och stenmurar
- Staket
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Ytor runt hemmet och i trädgården