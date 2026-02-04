VP 180

Egenskaper och fördelar
Tidsbesparande
  • Kräver inget byte av spolrör.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 449 x 43 x 43

För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)

Användningsområden
  • Fordon
  • Motorcyklar och skotrar
  • Mindre fasader
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Staket
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Ytor runt hemmet och i trädgården