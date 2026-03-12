Spolröret Vario Power: från rengöringsmedelsspole med lågt tryck till en högtrycksstråle med steglöst justerbar reglering genom att bara vrida på spolröret. Perfekt för rengöring av små ytor runt hemmet och trädgården som t.ex. väggar, gångar, stängsel och fordon. Passar alla Kärchers högtryckstvättar i klass K 7.