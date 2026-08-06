WR 50, ogräsborttagare inkl. hjulvagn, 500 mm. EASY!Lock
Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstången. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.
Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstången. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde. Har du ett spolrör med M18 gänga krävs adapter 4111-0350. Munstycken till ex. HDS 8/18-4 C = 2113-0710, HDS 8/18-4 M = 2113-0710, HDS 10/20 = 2113-0210
Egenskaper och fördelar
Justerbar fästanordning med hjul medföljer
- Bekväm drift utan ansträngning under långvarig användning.
- Optimalt användningsavstånd från marken säkerställs alltid.
Optimerad kompatibilitet mellan högtryckstvätt och spolrör för ogräs för effektiv ogräsborttagning
- Den integrerade munstycksadaptern ger rätt vattenvolym beroende på vilken högtryckstvätt som används.
- Den senaste brännartekniken säkerställer optimal vattentemperatur för ogräsborttagning (upp till 98 °C).
Kompakt design på spolrör för ogräs
- Kompakt design möjliggör användning i begränsade utrymmen.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt (kg)
|2,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,5
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Effektiv och smidig ogräsborttagning