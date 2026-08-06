Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstången. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde. Har du ett spolrör med M18 gänga krävs adapter 4111-0350. Munstycken till ex. HDS 8/18-4 C = 2113-0710, HDS 8/18-4 M = 2113-0710, HDS 10/20 = 2113-0210