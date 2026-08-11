WV 5 laddstation och utbytbart batteri
Set bestående av laddstation och extrabatteri till den batteridrivna fönstertvätten WV 5.
Set bestående av laddstation och extrabatteri till den batteridrivna fönstertvätten WV 5. Extrabatteriet och den kompletta batteridrivna fönstertvätten kan båda laddas och förvaras i laddstationen.
Egenskaper och fördelar
Utbytbart batteri för rengöring utan avbrott
Behändig laddare
Lämplig förvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 132 x 50