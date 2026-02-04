10 m förlängning av högtrycksslang för ökad flexibilitet vid användning av högtryckstvättar. Anslut förlängningen mellan högtryckstvätt och slang för enklare arbete. Robust textilförstärkt slang med veckskydd och mässingskoppling i DN 8-kvalitet för ökad hållbarhet. Förlängningsslang för tryck på upp till 160 bar och temperaturer upp till 60 °C. Förlängningsslangen är även lämpad för kemisk användning. Passar alla Kärcher högtryckstvättar i serie K2 – K7.