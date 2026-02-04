XH 10 Förlängningsslang 10 m max 160 bar m. skruv

Förlängning av högtrycksslang för ökad flexibilitet, 10 m robust DN 8 kvalitetsslang. Textilförstärkt slang med veckskydd och mässingskoppling för ökad hållbarhet.

10 m förlängning av högtrycksslang för ökad flexibilitet vid användning av högtryckstvättar. Anslut förlängningen mellan högtryckstvätt och slang för enklare arbete. Robust textilförstärkt slang med veckskydd och mässingskoppling i DN 8-kvalitet för ökad hållbarhet. Förlängningsslang för tryck på upp till 160 bar och temperaturer upp till 60 °C. Förlängningsslangen är även lämpad för kemisk användning. Passar alla Kärcher högtryckstvättar i serie K2 – K7.

Egenskaper och fördelar
10 m förlängningsslang
  • Bättre räckvidd för större flexibilitet
Textilförstärkt kvalitetsslang (DN 8)
  • Lång livslängd
Böjskydd
  • Böjskydd
Koppling i mässing
  • Otroligt hållbar och högkvalitativ
Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 60
Max. tryck (bar) 180
Längd (m) 10
Färg Svart
Vikt (kg) 1,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,5
Mått (L × B × H) (mm) 240 x 240 x 85