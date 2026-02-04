XH 10 Förlängningsslang 10 m max 160 bar m. skruv
Förlängning av högtrycksslang för ökad flexibilitet, 10 m robust DN 8 kvalitetsslang. Textilförstärkt slang med veckskydd och mässingskoppling för ökad hållbarhet.
10 m förlängning av högtrycksslang för ökad flexibilitet vid användning av högtryckstvättar. Anslut förlängningen mellan högtryckstvätt och slang för enklare arbete. Robust textilförstärkt slang med veckskydd och mässingskoppling i DN 8-kvalitet för ökad hållbarhet. Förlängningsslang för tryck på upp till 160 bar och temperaturer upp till 60 °C. Förlängningsslangen är även lämpad för kemisk användning. Passar alla Kärcher högtryckstvättar i serie K2 – K7.
Egenskaper och fördelar
10 m förlängningsslang
- Bättre räckvidd för större flexibilitet
Textilförstärkt kvalitetsslang (DN 8)
- Lång livslängd
Böjskydd
Koppling i mässing
- Otroligt hållbar och högkvalitativ
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Max. tryck (bar)
|180
|Längd (m)
|10
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|240 x 240 x 85