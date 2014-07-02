10 m (ID 8) högkvalitativ förlängningsslang till spolhandtag modell "Best", . Anslut enkelt med Quick Connect mellan spolhandtag och högtrycksslang. Slang med böjskydd och mässingsanslutning för lång hållbarhet. Förlängningsslang för upp till 160 bar tryck och temperaturer upp till 60°C. Förlängningsslangen är även lämplig för användning med rengöringsmedel. Passar till Kärcher K3 - K7 högtryckstvättar från 2008 och senare, där slangen är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.