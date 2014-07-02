XH 10 Q Förlängningsslang
Högkvalitativ förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.
10 m (ID 8) högkvalitativ förlängningsslang till spolhandtag modell "Best", . Anslut enkelt med Quick Connect mellan spolhandtag och högtrycksslang. Slang med böjskydd och mässingsanslutning för lång hållbarhet. Förlängningsslang för upp till 160 bar tryck och temperaturer upp till 60°C. Förlängningsslangen är även lämplig för användning med rengöringsmedel. Passar till Kärcher K3 - K7 högtryckstvättar från 2008 och senare, där slangen är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.
Egenskaper och fördelar
10 m förlängningsslang
- Bättre räckvidd för större flexibilitet
Quick Connect-adapter
- Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Textilförstärkt kvalitetsslang (DN 8)
- Böjskydd
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Max. tryck (bar)
|180
|Längd (m)
|10
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium