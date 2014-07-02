XH 10 QR Förlängningsslang i gummi
Högkvalitativ förlängningsslang med Quick Connect-koppling, 10 m. Anslut enkelt med Quick Connect mellan spolhandtag och högtrycksslang. Robust, högkvalitativ slang med stålinsats för lång hållbarhet. Förlängningsslang för upp till 160 bar tryck och temperaturer upp till 80°C. Förlängningsslangen är även lämplig för användning med rengöringsmedel. Passar till Kärcher K5 - K7 högtryckstvättar från 2008, där slangen är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.
Egenskaper och fördelar
10 m förlängningsslang
- Bättre räckvidd för större flexibilitet
Gummislang med stålinsats
- Otroligt hållbar och högkvalitativ
Quick Connect-adapter
- Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Max. tryck (bar)
|180
|Längd (m)
|10
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|2,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|240 x 240 x 115
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex