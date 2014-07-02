XH 10 QR Förlängningsslang i gummi

Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar till Kärcher K5 - K7 högtryckstvättar från 2008, där slangen är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.

Egenskaper och fördelar
10 m förlängningsslang
  • Bättre räckvidd för större flexibilitet
Gummislang med stålinsats
  • Otroligt hållbar och högkvalitativ
Quick Connect-adapter
  • Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 60
Max. tryck (bar) 180
Längd (m) 10
Färg Svart
Vikt (kg) 2,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,7
Mått (L × B × H) (mm) 240 x 240 x 115