Ytrengörare FR Classic Easy Lock
Instegsmodellen av våra ytrengörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.
FR Classic är instegsmodellen i Kärchers utbud av ytrengörare för stänkfri rengöring inomhus och utomhus. Till för maskiner med arbetstryck på max 150 bar, vattenflöde på 600 l/h och temp. 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Ersätter artnr 2643-4760
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter (mm)
|300
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt (kg)
|1,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,1