FR Classic är instegsmodellen i Kärchers utbud av ytrengörare för stänkfri rengöring inomhus och utomhus. Till för maskiner med arbetstryck på max 150 bar, vattenflöde på 600 l/h och temp. 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Ersätter artnr 2643-4760