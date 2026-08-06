FRV 30 är trekantig för att komma åt hörn bättre. En ytrengörare som suger upp smutsvattnet via en inbyggd ejektor och transporterar bort det max 20 meter via evakueringsslangen med tryckhöjd 1,5m. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Ersätter artnr 2642-9990