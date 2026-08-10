1.5 m sesalna garnitura za sesalne cevi 1" (25 mm)
Sesalna garnitura z 1,5 m s sesalno cevjo pripravljeno za priklop, odporno na vakuum, za priklop črpalk na sesalno stran cevovoda 1". Idealna za hišno vodooskrbo.
Popolnoma enostavna priključitev črpalke direktno na cevovod v hiši s pomočjo sesalne garniture PerfectConnect 1,5 m za sesalne cevovode 1" (25 mm). Komplet vsebuje sesalno cev dolžine 1,5 m, odporno na vakuum, premera 3/4", ter priključni navoj G1 (33,3 mm) na obeh straneh, kot tudi priključni element za sesalne cevovode 1". Ta komplet se zelo enostavno priključi na sesalno stran vrtnih črpalk, avtomata za vodo in hišnega vodovoda. Njegova visoka fleksibilnost občutno zmanjša hrup pri fiksni inštalaciji. Razen tega, Kärcherjev sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omoguča hitro in enostavno montažu in izredno zanesljivo tesni – za nemoteno delo črpalk.
Značilnosti in prednosti
Vakuumsko odporen priključek črpalke na vrtine za vodo ali cevne napeljave.
- Pri priklopu črpalke za oskrbo gospodinjstva z vodo lahko to cev uporabite kot prilagodljivo povezavo na sesalni strani, da vzpostavite povezavo med črpalko in sistemom napeljave cevi. Poleg tega tudi ne proizvaja hrupa.
Priključni element za sesalne cevovode 1" brez navoja
- Priklop črpalke na cevovode 1" brez uporabe orodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|1,5
|Velikost navoja
|G1
|Premer
|3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,46
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,58
|Mere (D × Š × V) (mm)
|216 x 91 x 245
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.