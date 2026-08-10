Popolnoma enostavna priključitev črpalke direktno na cevovod v hiši s pomočjo sesalne garniture PerfectConnect 1,5 m za sesalne cevovode 1" (25 mm). Komplet vsebuje sesalno cev dolžine 1,5 m, odporno na vakuum, premera 3/4", ter priključni navoj G1 (33,3 mm) na obeh straneh, kot tudi priključni element za sesalne cevovode 1". Ta komplet se zelo enostavno priključi na sesalno stran vrtnih črpalk, avtomata za vodo in hišnega vodovoda. Njegova visoka fleksibilnost občutno zmanjša hrup pri fiksni inštalaciji. Razen tega, Kärcherjev sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omoguča hitro in enostavno montažu in izredno zanesljivo tesni – za nemoteno delo črpalk.