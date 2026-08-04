1-litrska posoda za čistilo za šobo za penjenje, napredna

Dodatna 1-litrska posoda za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0).

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,085
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