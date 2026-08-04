2-litrska posoda za čistila za pršilnik DUO Advanced
Dodatna dvolitrska posoda omogoča hitro menjavo pralnega sredstva s cevjo za peno Kärcher Basic, Advancec in DUO Advanced.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,236
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- Šoba za penjenje TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h
- Šoba za penjenje, napredna 1, 400 l/h - 600 l/h
- Šoba za penjenje, napredna 2, 700 l/h - 800 l/h
- Šoba za penjenje, napredna 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Šoba za penjenje, osnovna 1, 350 l/h - 600 l/h
- Šoba za penjenje, osnovna 2, 700 l/h - 800 l/h
- Šoba za penjenje, osnovna 3, 900 l/h - 2500 l/h