2-smerni priključni adapter za črpalke, G1

S pomočjo 2-smernega priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na dva vodna priključka.

S pomočjo 2-smernega priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na dva vodna priključka z notranjim navojem - in jih uporabljate glede na individualne potrebe z enim ali dvema izhodoma. Pri tem lahko potekata oba izhoda stransko ali pa en izhod poteka stransko in drugi navzgor. Priključni navoj: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).

Značilnosti in prednosti
2-smerni priključni adapter
  • Hiter priklop vodnih priključkov z notranjim navojem na črpalko, ki je opremljena z notranjim navojem. Za uporabo enega ali dveh aktivnih izhodov. Vklj. s pokrovčkom.
Prilagodljiva montaža
  • Optimalna usmerjenost priključenih cevi in napeljav.
Montaža brez orodja.
  • Za priklop ne potrebujete nobenega orodja.
Optimiran priključni navoj
  • Zanesljivo tesnjenje adapterja brez tesnilnega traku ali podobnega.
Specifikacije

Tehnični podatki

Velikosti 1" na 1"
Velikost navoja G1
Premer 1″
Barva Črna
Teža (Kg) 0,063
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,098
Mere (D × Š × V) (mm) 80 x 128 x 40

Oprema

  • Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Področja uporabe
  • Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.
  • Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
  • Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.