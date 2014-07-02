S pomočjo 2-smernega priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na dva vodna priključka z notranjim navojem - in jih uporabljate glede na individualne potrebe z enim ali dvema izhodoma. Pri tem lahko potekata oba izhoda stransko ali pa en izhod poteka stransko in drugi navzgor. Priključni navoj: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).