S tem adapterjem lahko enostavno priključite visokotlačne cevi, ki imajo priključek M 22 × 1,5, za visokotlačne cevi in so opremljene z našim inovativnim novim EASY! Lock adapterjem. Izbira pravega adapterja in pravilne povezave iz naše široke ponudbe je zelo enostavna. V ta namen so plastični ovoji vseh adapterjev opremljeni z dvobarvno barvno kodo in številčenjem. Antracit pomeni našo novo povezavo EASY! Lock, črno pa pomeni simbol prejšnjega metričnega navoja.