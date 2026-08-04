Adapter 1 M22AG-TR22AG
Adapter 1 za priključitev stare cevi z novo cevjo
S tem adapterjem lahko enostavno priključite visokotlačne cevi, ki imajo priključek M 22 × 1,5, za visokotlačne cevi in so opremljene z našim inovativnim novim EASY! Lock adapterjem. Izbira pravega adapterja in pravilne povezave iz naše široke ponudbe je zelo enostavna. V ta namen so plastični ovoji vseh adapterjev opremljeni z dvobarvno barvno kodo in številčenjem. Antracit pomeni našo novo povezavo EASY! Lock, črno pa pomeni simbol prejšnjega metričnega navoja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,186
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDC Adv
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St
- HDS 10/21 -4 St Gas
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HG 43
- HG 64
OPUŠČENI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic AE
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4M Plus
- HD 7/17 MX Plus
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4MX
- HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX