Adapter 12 ; Rotacijska sklopka EASY! Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG

Vrtljiv adapter za priključitev HD cevi z M 22x1.5 priključkom in EASY! Force visokotlačno pištolo

Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,181
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