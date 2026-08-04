Adapter 2 M22IG-TR22AG

Adapter 2 za priključitev stare naprave z novo cevjo in stare pištole z novo cevjo

Z EASY! Lock adapterjem lahko enostavno priključite visokotlačne cevi, visokotlačne čistilnike ali visokotlačne pištole, opremljenimi z M 22 × 1,5 priključkom. Izbira pravega adapterja in pravilne povezave iz naše široke ponudbe je zelo enostavna. V ta namen so plastični ovoji vseh adapterjev opremljeni z dvobarvno barvno kodo in številčenjem. Antracit pomeni našo novo povezavo EASY! Lock, črna pa simbol prejšnjega metričnega navoja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,16
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