Adapter 3 M22IG-TR22AG

Adapter 3 za priključitev stare pištole z novo izpušno cevjo in novim servokontrolerjem

Šoba ali krmilni regulatorji povežite preko EASY! Lock adapterja z visokotlačnimi pištolami z M 22 × 1,5 priključkom. Izbira pravega adapterja in pravilne povezave iz naše široke ponudbe je zelo enostavna. V ta namen so plastični ovoji vseh adapterjev opremljeni z dvobarvno barvno kodo in številčenjem. Antracit pomeni našo novo povezavo EASY! Lock, črna pa simbol prejšnjega metričnega navoja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,198
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