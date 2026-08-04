S pomočjo tega adapterja lahko brez težav povežete visokotlačne cevi AVS-Swivel z našo novo in inovativno visokotlačno pištolo EASY!Force.Izbira pravega adapterja in pravilne povezave iz naše široke ponudbe je zelo enostavna. V ta namen so plastični ovoji vseh adapterjev opremljeni z dvobarvno barvno kodo in številčenjem. Antracit pomeni našo novo povezavo EASY! Lock, črna pa simbol prejšnjega metričnega navoja.