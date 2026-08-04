Adapter 5 TR22IG-M22AG

Adapter 5 za priključitev nove pištole s staro cevjo in novi servokontroler s staro cevjo

Šobe, ki imajo M22 × 1,5 vhod in EASY! Force visokotlačno pištolo, vas s tem adapterjem hitro in varno povežejo.Izbira pravega adapterja in pravilne povezave iz naše široke ponudbe je zelo enostavna. V ta namen so plastični ovoji vseh adapterjev opremljeni z dvobarvno barvno kodo in številčenjem. Antracit pomeni našo novo povezavo EASY! Lock, črna pa simbol prejšnjega metričnega navoja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,239
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