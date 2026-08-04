Adapter 6 TR22IG-M22AG

Adapter 6 za priključitev nove naprave s staro cevjo in staro cev z novo pištolo novo

Naša nova EASY! Force visokotlačna pištola in visokotlačni čistilniki, opremljeni z EASY! Lock, se lahko s tem adapterjem enostavno in varno priključijo na visokotlačne cevi z M 22 × 1,5 priključkom. Izbira pravega adapterja in pravilne povezave iz naše široke ponudbe je zelo enostavna. V ta namen so plastični ovoji vseh adapterjev opremljeni z dvobarvno barvno kodo in številčenjem. Antracit pomeni našo novo povezavo EASY! Lock, črno pa simbol prejšnjega metričnega navoja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,142
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