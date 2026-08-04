Adapter 8 TR20IG-M18AG

Adapter 8 za priključitev nove brizgalne cevi s staro šobo

Za varno in zanesljivo povezavo z EASY! Lock opremljenimi cevmi za brizganje in šobami, čistilci površin ali krtačami za pranje z M 18 × 1,5 priključkom. Izbira pravega adapterja in pravilne povezave iz naše široke ponudbe je zelo enostavna. V ta namen je plastična obloga vseh adapterjev opremljena z dvobarvno barvno kodo in številčenjem. Antracit pomeni našo novo povezavo EASY! Lock, črna pa simbol prejšnjega metričnega navoja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,112
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