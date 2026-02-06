Adapter M
Adapter za priklop starih razpršilnih pištol (M, 96, 97) na nove brizgalne cevi. Primerno za visokotlačne čistilnike Kärcher, izdelane do leta 2010.
Tudi za starejše modele (do leta izdelave 2010) Kärcher ponuja rešitev: z adapterjem M je mogoče trenutne dodatke priključiti na razpršilno pištolo M, 96 in 97.
Značilnosti in prednosti
Adapter za starejše pištole proizvedene do leta 2010.
- Vmesni element za pištolo in razpršilno cev.
Novi dizajn
- Uporabniku še posebej prijazno.
Integrirana ojačitev
- Za udobno in stabilno delo z visokotlačno pištolo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,057
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,069
|Mere (D × Š × V) (mm)
|105 x 42 x 42
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.