Adapter T

Idealen za priključitev na visokotlačne cevi Kärcher Home & Garden s priključno sponko: priključek cevi za teleskopsko cev.

S priključkom za cevi lahko hitro in enostavno medseboj povežete teleskopsko cev in cev s priključno sponko (brez Quick Connect).

Značilnosti in prednosti
Adapter za teleskopsko brizgalno pištolo in cev (brez Quick Connect)
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,06
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,083
Mere (D × Š × V) (mm) 131 x 28 x 35
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.