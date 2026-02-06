Adapter T
Idealen za priključitev na visokotlačne cevi Kärcher Home & Garden s priključno sponko: priključek cevi za teleskopsko cev.
S priključkom za cevi lahko hitro in enostavno medseboj povežete teleskopsko cev in cev s priključno sponko (brez Quick Connect).
Značilnosti in prednosti
Adapter za teleskopsko brizgalno pištolo in cev (brez Quick Connect)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,06
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,083
|Mere (D × Š × V) (mm)
|131 x 28 x 35
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.