Čistilnik za črpanje mulja lahko varno črpa mulj, pesek, umazanijo, alge in kamne do velikosti 20 mm. Priključite ga na visokotlačno cev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov in ga uporabljate kot črpalko za umazanijo. Zmogljiv čistilnik za črpanje mulja lahko prečrpa od 8.000 do 18.000 litrov umazanije na uro. Opremljen je s priključkom M22 × 1,5 za visokotlačno cev. 3,6 dolga sesalna cev z NW 37, primerna za visokotlačne čistilnike s šobo velikosti ≤050 (nameščena standardna različica 6.415-935.0). Za visokotlačne čistilnike s šobo velikosti 040 uporabite šobo 6.415-934.0. Za visokotlačne čistilnike s šobo velikosti 060 uporabite šobo 6.415-936.0.