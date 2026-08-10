Adventure box
S pomočjo škatle Adventure za dodatke je sedaj zunanjo opremo možno očistiti brez napora in kjer koli. Idealno za vse, ki ste pogosto na poti.
Kot nalašč za vse, ki vse veliko na poti: Adventure box z optimalno usklajenimi dodatki, da bi kjerkoli lahko očistili svojo zunanjo opremo. Univerzalna krtača, ki se priključi na pištolo z mehkimi ščetinami odstranjuje trdovratno nečistočo in jo izpira. S sesalno cevjo je mogoče uporabljati tudi alternativne vire vode, kot so vodnjaki ali cisterne z vodo. Nenazadnje, dodatki se lahko shranjujejo v praktični škatli, ki jo pritrdite na visokotlačni čistlnik.
Značilnosti in prednosti
Škatla s priborom
- Lahko se pripne s spodnje strani, tako da je vse lepo pospravljeno.
Večnamenska krtača
- Odstranjuje trdovratne nečistoče.
Sesalna cev
- Za uporabo alternativnih virov vode, kot so vodnjaki ali rezervoarji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,613
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,755
|Mere (D × Š × V) (mm)
|229 x 221 x 108
Obseg dobave
- Škatla za shranjevanje
- Večnamenska krtača
- Sesalna cev za vodo
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Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Otroški voziček / buggy
- Šotor / oprema za kampiranje
- Kolesa