Kot nalašč za vse, ki vse veliko na poti: Adventure box z optimalno usklajenimi dodatki, da bi kjerkoli lahko očistili svojo zunanjo opremo. Univerzalna krtača, ki se priključi na pištolo z mehkimi ščetinami odstranjuje trdovratno nečistočo in jo izpira. S sesalno cevjo je mogoče uporabljati tudi alternativne vire vode, kot so vodnjaki ali cisterne z vodo. Nenazadnje, dodatki se lahko shranjujejo v praktični škatli, ki jo pritrdite na visokotlačni čistlnik.