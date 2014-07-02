Akumulator za montažni komplet za srednji razred HDS in super-razred
Tlačni akumulator se lahko pritrdi tudi na enoto HDS, da se ublažijo morebitni sunki tlaka in s tem zaščiti linijski sistem naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,998
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