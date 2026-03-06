Anti-twist adapter
Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.
Z Kärcherjevim Anti-twist adapterjem uživate v večji svobodi gibanja in udobju pri delu z visokotllačnim čistilnikom. Odstranite moteče zanke v visokotlačni cevi, ki lahko postanejo ovira za shranjevanje. Preprosto ročno obrnite adapter, da brez napora odstranite zanke. Adapter lahko naknadno enostavno in hitro vgradite za nadgradnjo vaše visokotlačne cevi. Združljiv je z vsemi visokotlačnimi cevmi z adapterjem Quick Connect na pištoli. Zagotovljena funkcija vrtenja z uporabo medenine. Primerno za vse naprave razredov K 4 do K 7.
Značilnosti in prednosti
Priključek Quick Connect
- Za visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.
Sistem proti vrtenju cevi
- Zanke na visokotlačni cevi lahko odstranite z vrtenjem adapterja.
Iz medenine
- Zanesljiva funkcija vrtenja zaradi uporabe medenine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,132
|Mere (D × Š × V) (mm)
|137 x 26 x 26
