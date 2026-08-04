Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla, 40 m

Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS priključek za cevni kolut).

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 40
Temperatura (°C) max. 150
Maks. tlak (bar) 250
Teža vključno z embalažo (Kg) 52

Obseg dobave

  • Kolut za cev
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