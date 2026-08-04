Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla/sintetičnega materiala, 20 m

Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla.Boben je izdelan iz plastike.

Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla.Boben je izdelan iz plastike.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 20
Temperatura (°C) max. 150
Maks. tlak (bar) 200
Barva Črna
Teža vključno z embalažo (Kg) 13,15

Obseg dobave

  • Kolut za cev
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