Naš samodejni navijalnik visokotlačne cevi je opremljen s 15 metri visokotlačne cevi, ki je že navita in pripravljena za uporabo takoj po namestitvi na steno. Navijalnik za cev, ki ga poganja visokokakovostna vzmet iz nerjavnega jekla, skrajša čas priprave pred in po delu ter tako pripomore k povečanju produktivnosti. Zanesljivo navijanje in odvijanje visokotlačne cevi zagotavlja enostavnejšo in s tem udobnejšo uporabo za uporabnika, hkrati pa tudi izboljšuje varnost pri delu, saj se je mogoče zanesljivo izogniti nevarnostim spotikanja.