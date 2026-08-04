Avtomatski kolut za cev, sivo prevlečen bazalt, 20 m

Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben

Samodejni navijalni kolut za cev iz trpežne plastike. Vsebuje barvano jekleno konzolo. Primeren je za visokotlačno cev dolžine 20 m.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 20
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 250
Barva Črna
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,2

Obseg dobave

  • Kolut za cev
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