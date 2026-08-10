Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm
Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.
Ta priročna šoba za čiščenje avtomobila je z delovno širino 90 mm posebej razvita za hitro in temeljito čiščenje notranjosti vozila. Ravna kotna oblika omogoča lažje sesanje predpražnikov, sedežev in oblazinjenih delov. Plastična šoba DN 35 je primerna za vse Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Količina (Kos(i))
|1
|Širina (mm)
|90
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,123
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,136
|Mere (D × Š × V) (mm)
|240 x 130 x 100
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Področja uporabe
- Posebej zasnovan za temeljito čiščenje notranjosti vozila