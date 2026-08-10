Ta priročna šoba za čiščenje avtomobila je z delovno širino 90 mm posebej razvita za hitro in temeljito čiščenje notranjosti vozila. Ravna kotna oblika omogoča lažje sesanje predpražnikov, sedežev in oblazinjenih delov. Plastična šoba DN 35 je primerna za vse Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena.