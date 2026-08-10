Battery Power 18/25
Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.
Tehnologija v realnem času omogoča hiter pregled nad stanjem akumulatorske baterije: vgrajeni LCD-zaslon sprotno prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost – odvisno od uporabljene naprave. Litij-ionske celice jamčijo stalno moč in enakomerno zmogljivost ter preprečujejo samopraznjenje in spominski učinek (izgubljanje kapacitete zaradi pogostega globokega praznjenja). Prijetni elementi Soft-Touch na ohišju preprečujejo zdrs na gladkih in poševnih površinah. Kärcherjeva akumulatorska baterija 18 V/2,5 Ah Battery Power je primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme 18 V Battery Power.
Značilnosti in prednosti
Inovativna Real Time tehnologijaVgrajen LCD-zaslon sprotno prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost.
Baterijska platforma Kärcher 18 VZa uporabo v vseh akumulatorskih napravah, ki temeljijo na akumulatorski platformi 18 V Kärcher Battery Power. Za uporabo v vseh akumulatorskih napravah, ki temeljijo na akumulatorski platformi 18 V Kärcher Battery Power+.
Močne litij-ionske celiceLitij-ionska akumulatorska baterija zagotavlja nespremenljivo moč in preprečuje samopraznjenje ter spominski učinek.
Samodejni način za mirovanje
- Podaljšuje življenjsko dobo celic.
Z zaščito proti pršeči vodi po IPX 5
- Zanesljiva zaščita pri delu s pršečo vodo.
Učinkovit nadzor temperature
- Največja zmogljivost z učinkovitim toplotnim ravnovesjem in pametnim upravljanjem akumulatorja.
Inteligentni nadzor celic
- Ščiti akumulatorsko baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globoko izpraznitvijo.
Robustno ohišje
- Ohišja Kärcherjevih akumulatorskih baterij so zelo odporna na udarce.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Napajanje (Wh)
|45
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,469
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,62
|Mere (D × Š × V) (mm)
|133 x 88 x 50
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