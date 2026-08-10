Tehnologija v realnem času omogoča hiter pregled nad stanjem akumulatorske baterije: vgrajeni LCD-zaslon sprotno prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost – odvisno od uporabljene naprave. Litij-ionske celice jamčijo stalno moč in enakomerno zmogljivost ter preprečujejo samopraznjenje in spominski učinek (izgubljanje kapacitete zaradi pogostega globokega praznjenja). Prijetni elementi Soft-Touch na ohišju preprečujejo zdrs na gladkih in poševnih površinah. Kärcherjeva akumulatorska baterija 18 V/2,5 Ah Battery Power je primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme 18 V Battery Power.