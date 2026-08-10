Battery Power 18/50

Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.

Litij-ionske celice zagotavljajo nespremenljivo moč akumulatorske baterije. Poleg tega celice preprečujejo samopraznjenje akumulatorske baterije ter izgubljanje kapacitete zaradi pogostega globokega praznjenja (spominski učinek). Inovativna Tehnologija v realnem času z vgrajenim LCD-zaslonom pa sprotno prikazuje preostali čas delovanja, napolnjenost in kapaciteto akumulatorske baterije. Akumulatorska baterija 18 V/5,0 Ah je primera za uporabo z vsemi napravami Kärcherjeve akumulatorske platforme 18 V.

Značilnosti in prednosti
Battery Power 18/50: Inovativna Real Time tehnologija
Inovativna Real Time tehnologija
Vgrajen LCD-zaslon sprotno prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost.
Battery Power 18/50: Baterijska platforma Kärcher 18 V
Baterijska platforma Kärcher 18 V
Za uporabo v vseh akumulatorskih napravah, ki temeljijo na akumulatorski platformi 18 V Kärcher Battery Power. Za uporabo v vseh akumulatorskih napravah, ki temeljijo na akumulatorski platformi 18 V Kärcher Battery Power+.
Battery Power 18/50: Močne litij-ionske celice
Močne litij-ionske celice
Litij-ionska akumulatorska baterija zagotavlja nespremenljivo moč in preprečuje samopraznjenje ter spominski učinek.
Samodejni način za mirovanje
  • Podaljšuje življenjsko dobo celic.
Z zaščito proti pršeči vodi po IPX 5
  • Zanesljiva zaščita pri delu s pršečo vodo.
Učinkovit nadzor temperature
  • Največja zmogljivost z učinkovitim toplotnim ravnovesjem in pametnim upravljanjem akumulatorja.
Inteligentni nadzor celic
  • Ščiti akumulatorsko baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globoko izpraznitvijo.
Robustno ohišje
  • Ohišja Kärcherjevih akumulatorskih baterij so zelo odporna na udarce.
Specifikacije

Tehnični podatki

Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Kapaciteta (Ah) 5
Napajanje (Wh) 90
Barva Črna
Teža (Kg) 0,768
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,903
Mere (D × Š × V) (mm) 134 x 88 x 73
Battery Power 18/50
Battery Power 18/50
Battery Power 18/50

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