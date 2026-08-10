Kärcherjeva akumulatorska baterija 36 V/2,5 Ah Battery Power je primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme 36 V Battery Power. Tehnologija v realnem času z vgrajenim LCD-zaslonom – odvisno od uporabljene naprave – sprotno prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost. Zmogljive litij-ionske celice zagotavljajo stalno moč, akumulatorska baterija se ne prazni sama od sebe in tudi ne izgublja kapacitete zaradi pogostega globokega praznjenja (nima spominskega učinka).