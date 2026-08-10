Battery Power 36/25
Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 36 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 36 V.
Kärcherjeva akumulatorska baterija 36 V/2,5 Ah Battery Power je primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme 36 V Battery Power. Tehnologija v realnem času z vgrajenim LCD-zaslonom – odvisno od uporabljene naprave – sprotno prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost. Zmogljive litij-ionske celice zagotavljajo stalno moč, akumulatorska baterija se ne prazni sama od sebe in tudi ne izgublja kapacitete zaradi pogostega globokega praznjenja (nima spominskega učinka).
Značilnosti in prednosti
Inovativna Real Time tehnologijaVgrajen LCD-zaslon sprotno prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost.
36 V Kärcher-jeva akumulatorska platformaZa uporabo z vsemi akumulatorskimi baterijami platforme Kärcher Battery Power 36 V. Za uporabo v vseh akumulatorskih napravah, ki temeljijo na akumulatorski platformi 36 V Kärcher Battery Power+.
Močne litij-ionske celiceLitij-ionska akumulatorska baterija zagotavlja nespremenljivo moč in preprečuje samopraznjenje ter spominski učinek.
Samodejni način za mirovanje
- Podaljšuje življenjsko dobo celic.
Z zaščito proti pršeči vodi po IPX 5
- Zanesljiva zaščita pri delu s pršečo vodo.
Učinkovit nadzor temperature
- Največja zmogljivost z učinkovitim toplotnim ravnovesjem in pametnim upravljanjem akumulatorja.
Inteligentni nadzor celic
- Ščiti akumulatorsko baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globoko izpraznitvijo.
Robustno ohišje
- Ohišja Kärcherjevih akumulatorskih baterij so zelo odporna na udarce.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Napajanje (Wh)
|90
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,874
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,009
|Mere (D × Š × V) (mm)
|134 x 88 x 73
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