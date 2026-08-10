Battery Power 36/50
Izmenljiva baterija Battery Power 36 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo Real Time Technology, vklj. z LCD-prikazovalnikom za prikaz stanja baterije. Primerno za vse naprave, ki temeljijo na baterijski platformi Kärcher 36 V.
Zakaj več, če je dovolj samo ena: izmenljivo baterijo Battery Power 36 V/5,0 Ah iz hiše Kärcher lahko uporabljate v vseh napravah z baterijsko platformo Kärcher 36 V. Tako vam ne bo treba kupovati več baterij. Baterija je opremljena z litij-ionskimi celicami, zato vedno zagotavlja isto moč. Tudi samodejno praznjenje baterije in padec kapacitete ob pogostem delnem praznjenju (pomnilniški učinek) sta zdaj preteklost. Inovativna tehnologija Real Time Technology z integriranim LCD-zaslonom z enim pogledom prikaže preostali čas delovanja, napolnjenost in kapaciteto baterije. Zahvaljujoč prijetnim na otip mehkim elementom na ohišju pa baterija ne bi drsela niti po gladkih ali nagnjenih površinah.
Značilnosti in prednosti
Inovativna Real Time tehnologijaVgrajen LCD-zaslon sprotno prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost.
36 V Kärcher-jeva akumulatorska platformaZa uporabo z vsemi akumulatorskimi baterijami platforme Kärcher Battery Power 36 V. Za uporabo v vseh akumulatorskih napravah, ki temeljijo na akumulatorski platformi 36 V Kärcher Battery Power+.
Močne litij-ionske celiceLitij-ionska akumulatorska baterija zagotavlja nespremenljivo moč in preprečuje samopraznjenje ter spominski učinek.
Samodejni način za mirovanje
- Podaljšuje življenjsko dobo celic
Z zaščito proti pršeči vodi po IPX 5
- Zanesljiva zaščita pri delu s pršečo vodo.
Učinkovit nadzor temperature
- Največja zmogljivost z učinkovitim toplotnim ravnovesjem in pametnim upravljanjem akumulatorja.
Inteligentni nadzor celic
- Ščiti akumulatorsko baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globoko izpraznitvijo.
Robustno ohišje
- Ohišja Kärcherjevih akumulatorskih baterij so zelo odporna na udarce.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|5
|Napajanje (Wh)
|180
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,505
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,742
|Mere (D × Š × V) (mm)
|134 x 88 x 118
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