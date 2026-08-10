Battery Power 36/50

Izmenljiva baterija Battery Power 36 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo Real Time Technology, vklj. z LCD-prikazovalnikom za prikaz stanja baterije. Primerno za vse naprave, ki temeljijo na baterijski platformi Kärcher 36 V.

Zakaj več, če je dovolj samo ena: izmenljivo baterijo Battery Power 36 V/5,0 Ah iz hiše Kärcher lahko uporabljate v vseh napravah z baterijsko platformo Kärcher 36 V. Tako vam ne bo treba kupovati več baterij. Baterija je opremljena z litij-ionskimi celicami, zato vedno zagotavlja isto moč. Tudi samodejno praznjenje baterije in padec kapacitete ob pogostem delnem praznjenju (pomnilniški učinek) sta zdaj preteklost. Inovativna tehnologija Real Time Technology z integriranim LCD-zaslonom z enim pogledom prikaže preostali čas delovanja, napolnjenost in kapaciteto baterije. Zahvaljujoč prijetnim na otip mehkim elementom na ohišju pa baterija ne bi drsela niti po gladkih ali nagnjenih površinah.

Značilnosti in prednosti
Battery Power 36/50: Inovativna Real Time tehnologija
Inovativna Real Time tehnologija
Vgrajen LCD-zaslon sprotno prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost.
Battery Power 36/50: 36 V Kärcher-jeva akumulatorska platforma
36 V Kärcher-jeva akumulatorska platforma
Za uporabo z vsemi akumulatorskimi baterijami platforme Kärcher Battery Power 36 V. Za uporabo v vseh akumulatorskih napravah, ki temeljijo na akumulatorski platformi 36 V Kärcher Battery Power+.
Battery Power 36/50: Močne litij-ionske celice
Močne litij-ionske celice
Litij-ionska akumulatorska baterija zagotavlja nespremenljivo moč in preprečuje samopraznjenje ter spominski učinek.
Samodejni način za mirovanje
  • Podaljšuje življenjsko dobo celic
Z zaščito proti pršeči vodi po IPX 5
  • Zanesljiva zaščita pri delu s pršečo vodo.
Učinkovit nadzor temperature
  • Največja zmogljivost z učinkovitim toplotnim ravnovesjem in pametnim upravljanjem akumulatorja.
Inteligentni nadzor celic
  • Ščiti akumulatorsko baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globoko izpraznitvijo.
Robustno ohišje
  • Ohišja Kärcherjevih akumulatorskih baterij so zelo odporna na udarce.
Specifikacije

Tehnični podatki

Baterijska platforma Baterijska platforma 36 V
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 36
Kapaciteta (Ah) 5
Napajanje (Wh) 180
Barva Črna
Teža (Kg) 1,505
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,742
Mere (D × Š × V) (mm) 134 x 88 x 118
Battery Power 36/50
Battery Power 36/50

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