Zakaj več, če je dovolj samo ena: izmenljivo baterijo Battery Power 36 V/5,0 Ah iz hiše Kärcher lahko uporabljate v vseh napravah z baterijsko platformo Kärcher 36 V. Tako vam ne bo treba kupovati več baterij. Baterija je opremljena z litij-ionskimi celicami, zato vedno zagotavlja isto moč. Tudi samodejno praznjenje baterije in padec kapacitete ob pogostem delnem praznjenju (pomnilniški učinek) sta zdaj preteklost. Inovativna tehnologija Real Time Technology z integriranim LCD-zaslonom z enim pogledom prikaže preostali čas delovanja, napolnjenost in kapaciteto baterije. Zahvaljujoč prijetnim na otip mehkim elementom na ohišju pa baterija ne bi drsela niti po gladkih ali nagnjenih površinah.